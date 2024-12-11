Власти объявили угрозу атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем официальном Telegram-канале.
Чиновница призвала местных жителей спуститься на нижние этажи зданий, найти защищенное стенами место. Также Камбулова рекомендовала им сесть на пол.
Очевидцы сообщили о взрывах над городом. Эту информацию власти пока не подтверждали.
Ранее о взрывах сообщили жители Брянской области. Местные власти заявили, что ПВО РФ сбили здесь 10 дронов. Пострадавших нет, после взрывов загорелся промышленный объект.
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Власти объявили угрозу беспилотников в Таганроге
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