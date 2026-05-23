«Кричали, плакали, были перепуганы»: педагог колледжа Старобельска рассказала о спасении студентов

Ставшая свидетелем начала прилета украинских беспилотников педагог Старобельского колледжа Елена успела вывести из общежития 30 студентов, прежде чем здание обрушилось перед ударами. О спасении детей она рассказала журналисту RT Мураду Газдиеву.

Елена пояснила, что сразу после прилета попросила дежурную открыть запасной выход на кухне, через который повела напуганных студентов.

«Кричали, плакали, были перепуганы. Но были дети, которые держали себя в руках. И я сначала тоже была в таком состоянии шока. Мы со студентом держали друг друга за руки», — поделилась педагог.

Она отметила, что с эвакуацией учащихся помогали коллеги, которые забрали к себе домой студентов, оставшихся без крыши над головой.

Разборы завалов на месте разрушенного ударами украинских дронов общежития продолжаются. Видео на месте снял корреспондент РИА «Новости».

По его словам, взрывная волна снесла двери в жилые комнаты и раскидала личные вещи живших там студенток. Спасатели постоянно натыкаются на мягкие игрушки и предметы косметики.

При обрушении здания общежития колледжа в Старобельске погибли 18 студентов. Еще три человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранения различной степени тяжести получили 41 учащийся и сотрудники колледжа.