Власти Люберец передали ветерану СВО холсты для картин

Заместитель главы округа Виктория Бунтина и заместитель руководителя местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции Николай Чернобровкин 14 марта навестили Нурислана Наврузова. После возвращения с передовой мужчина пишет картины.

В своих работах художник отражает боевые события и подвиги защитников Отечества.

Виктория Бунтина и Николай Чернобровкин вручили мужчине холсты для создания новых работ. В ближайших планах — организовать выставку его произведений, чтобы их увидело как можно больше людей, особенно молодежь. Администрация пообещала содействие в проведении экспозиции.

На встрече обсудили не только подготовку к выставке, но и темы патриотического воспитания, поддержки вернувшихся военнослужащих и их интеграции в мирную жизнь.

Гости подчеркнули, что важно дать героям возможность реализовать свой потенциал. Нурислан выбрал искусство, и ему помогут донести свою правду до зрителя. Выставка должна стать значимым событием для округа.