Власти Латвии узнали от украинцев «секретный» способ борьбы с беспилотниками ВСУ

Представители Украины рассказали о техническом решении, которое предотвратит появление украинских БПЛА в воздушном пространстве Латвии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Об этом сообщило Delfi TV .

По словам чиновника, он обладает некоей секретной информацией.

«Она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», — отметил Кулбергс.

Премьер-министр утверждает, что для реализации этой задачи понадобиться произвести или закупить оборудование.

Желанием получить помощь в борьбе с БПЛА объяснил быстрое подписание соглашения с Киевом, которое состоялось 11 апреля.

В понедельник истребители НАТО сбили над Латвией беспилотник. Ранее там несколько раз падали БПЛА, летевшие с украинской стороны с целью атаки на Россию.