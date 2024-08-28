Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов

Оперативный штаб КТО ограничил въезд в город Курчатов. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, украинские боевики не оставляют попыток проникнуть в город, несмотря на обеспеченную безопасность Курской атомной станции.

«Штаб КТО в связи с этим и в целях обеспечения дополнительных мер безопасности решил в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. На специально организованных блокпостах будет осуществляться контроль за исполнением решения», — написал Смирнов.

Врио губернатора отметил, что в город смогут свободно проезжать граждане, имеющие регистрацию. Для работающих в нем, но не имеющих прописки, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района. Необходимую консультацию можно получить по номеру 122.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о ядерной опасности на Курской АЭС на фоне боевых действий.