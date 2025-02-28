Власти Хакасии посчитали выплаты уехавшим на СВО контрактникам вторичными

Подписавшие контракт с Минобороны для участия в спецоперации жители Хакасии уже несколько месяцев не могут получить единовременную выплату от региона в 400 тысяч рублей. Причиной стала нехватка денег в бюджете, заявил спикер парламента республики Сергей Сокол на онлайн-брифинге .

Сложившуюся ситуацию спикер назвал вопиющей и подчеркнул, что к нему тоже поступили жалобы от земляков, отправившихся в зону проведения СВО.

«Мы ждем предложений правительства республики по корректировке бюджета, чтобы выделить эту статью отдельной строкой. Будем сейчас думать, где ужиматься, где найти средства на компенсацию того, что составляет долг», — заявил Сокол.

О том, что проблема существует и ее необходимо решать, подтвердил заместитель главы Хакасии Богдан Павленко в комментарии медиагруппе «Юг Сибири».

Назвать конкретные сроки выплаты денег контрактникам он не смог, а причину нехватки средств объяснил антироссийскими санкциями.

«Что касается Хакасии, это прежде всего уголь, алюминиевая отрасль, мы недополучили достаточное количество финансовых средств. Поэтому где-то вынуждены ужиматься. Но все выплаты обязательно до получателей дойдут. Просто есть первоочередные выплаты, есть вторичные», — заявил Богданов.

О крупной задолженности по выплатам семьям погибших участников спецоперации заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что, когда приехал в регион, то обнаружил в бюджете дыру на 17 миллиардов рублей. По его словам, семьи погибших бойцов не получали положенные им выплаты с июля прошлого года. Также накопились долги по компенсациям раненых военнослужащих.