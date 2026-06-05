Власти Брянской области поддержат пострадавшие от атак ВСУ компании
Ковальчук: пострадавшие при атаках ВСУ юридические лица получат меры поддержки
Власти Брянской области окажут меры поддержки юридическим лицам, пострадавшим от атак украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
По его словам, помощь можно сравнить с мерами, которые уже работают в отношении физических лиц.
«Будет несколько корректировок мер поддержки. Юридические лица тоже смогут в ближайшее время претендовать на такие меры», — отметил он.
Ковальчук обратил внимание на непростую обстановку в области из-за атак боевиков ВСУ.
Ранее Ковальчук заявил о своей готовности принять участие в предстоящих выборах на пост главы региона. В мае президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора Брянской области.
Ковальчук стал выпускником проекта подготовки резерва государственной службы, известной как «Школа губернаторов».