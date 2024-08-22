Гладков сообщил о больших рисках потери отопления в Белгороде этой зимой

Белгород этой зимой может остаться без отопления, такие риски существуют. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции. Запись опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Наши энергоснабжающие предприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населенных пунктах, например в Белгороде», — сообщил Гладков.

Губернатор предложил в качестве превентивной меры сформировать мобильные котельные и дополнительные резервные генераторы. Эти подвижные площадки в случае аварий могут оперативно доставляться в нужный регион. Гладков подчеркнул, что отопительный сезон может быть сложным.

Временно покинувшие свои дома белгородцы получат компенсацию за аренду жилья. Эта мера поддержки будет действовать в течение трех месяцев.