Власти Белгородской области разместили в ПВР жителей Краснояружского района

Жители Краснояружского района Белгородской области отправились в пункты временного размещения в поселке Ракитном. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Размещаем наших жителей Краснояружского района. В поселке Ракитное для них развернули пункт распределения, откуда мы направляем людей в ПВР. Они есть во всех округах и районах области», — написал он.

Гладков отметил, что на месте процессом руководят глава Ракитянского района Анатолий Климов и заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

«Процесс уже организован, тут дежурят представители самообороны, нет очередей. Волонтеры и сотрудники администрации помогают жителей, им отвечают на все возникающие вопросы, информируют о мерах поддержки. Везде есть навигация, чтобы люди понимали, где они могут получить помощь», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что на выезде из Краснояружского района появятся посты для информирования о ПВР.