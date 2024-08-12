На выезде из Краснояружского района появятся спецпосты для информирования о ПВР

Гладков: на выезде из Краснояружского района установят посты для информирования

В Краснояружском районе организуют пункты, на которых представители территориальной самообороны, полиции и администрации будут помогать с информацией о пунктах временного размещения (ПВР). Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Губернатор отметил, что на подъезде к Красной Яруге сейчас находится большое количество автомобилей, которые выезжают из Краснояружского района. Часть машин стоит вдоль дорог.

Гладков напомнил, что в каждом муниципальном образовании развернуты пункты временного размещения. Всю информацию о ПВР можно получить по номеру 122.

«На въезде сейчас организуем пункты, где будут стоят представители территориальной самообороны, полиции, администрации, которые помогут вам получить эту информацию», — сказал он.

В пунктах временного размещения представляют горячую еду и постельные принадлежности. Гладков выразил надежду на то, что мирным жителям удастся в скором времени вернуться к себе домой.

Утром 12 августа глава региона сообщил об эвакуации жителей Краснояружского района. По его словам, это необходимо из-за активности ВСУ на границе.