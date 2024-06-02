Властей Федерации БиГ заподозрили в перепродаже оружия ВСУ

Президент Додик: власти Федерации БиГ производили и продавали Украине оружие

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) направляют Украине оружие через цепочку посредников. Об этом РИА «Новости» заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Он объяснил, что Федерация Боснии и Герцеговины производит вооружение, которое затем перепродается ВСУ через другие страны.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим», — указал Додик.

Президент рассказал, что из БиГ оружие поставлялось в государства НАТО, а затем через цепочку посредников попадало на Украину.

«Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ <…>, они устраивают три-четыре перепродажи», — заключил Додик.

Ранее президент Республики Сербской анонсировал проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. По его словам, авторы инициативы попытаются сохранить нынешнюю модель функционирования хозяйства. Додик добавил, что решение о разделении приняли в связи с резолюцией о «геноциде в Сребренице», рассмотренной на Генассамблее ОНН.

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