Властей Федерации БиГ заподозрили в перепродаже оружия ВСУ

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) направляют Украине оружие через цепочку посредников. Об этом РИА «Новости» заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Он объяснил, что Федерация Боснии и Герцеговины производит вооружение, которое затем перепродается ВСУ через другие страны.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим», — указал Додик.

Президент рассказал, что из БиГ оружие поставлялось в государства НАТО, а затем через цепочку посредников попадало на Украину.

«Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ <…>, они устраивают три-четыре перепродажи», — заключил Додик.

Ранее президент Республики Сербской анонсировал проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. По его словам, авторы инициативы попытаются сохранить нынешнюю модель функционирования хозяйства. Додик добавил, что решение о разделении приняли в связи с резолюцией о «геноциде в Сребренице», рассмотренной на Генассамблее ОНН.