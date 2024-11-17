Владимир Зеленский заявил о массированном ударе ВС России по объектам на Украине

ВС России нанесли массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

С его слов, ВС России использовали 120 ракет и 90 дронов для поражения целей по всем украинским регионам. Он также заявил, что силы ПВО якобы уничтожили более 140 воздушных целей.

В завершение Зеленский поблагодарил зенитные ракетные войска, воздушные силы ВСУ, мобильные огневые группы и расчеты РЭБ.

О нанесенном массированном ударе по объектам энергетической структуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что российские бойцы поразили все цели.

Ранее крупнейший украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о повреждениях на своих теплоэлектростанциях в нескольких регионах страны. В компании не уточнили точное количество поврежденных электростанций и их расположение.