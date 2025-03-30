Владелец приюта для хаски в Шебекине пострадал при обстреле ВСУ

Владелец приюта для хаски в Шебекине попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Владелец приюта для хаски в Шебекине Роман Нежута оказался в тяжелом состоянии в реанимации после украинского обстрела на границе Белгородской области, где проходил службу. Об этом сообщил его Telegram-канал «Роман с Хаски» .

«Защищая границу области, Роман попал под обстрел и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Прошу молиться о его выздоровлении, пожелайте ему сил и выздоровления», — указали в публикации.

В посте отметили, что собаки в приюте в порядке и ждут дома своего хозяина. Близкие Нежуты пообещали по мере возможности информировать о его состоянии.

Жена пострадавшего военного рассказала РИА «Новости», что пока Романа не переведут из реанимации, никаких комментариев родственники давать не будут.

Ранее стало известно, что при ударе дрона ВСУ ранения получил замглавы Грайворонского округа Белгородской области Вячеслав Радченко.