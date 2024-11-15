Конфликт на Украине необходимо срочно завершить, заявил агентству Bloomberg глава базирующегося в Нидерландах холдинга VEON Каан Терзиоглу. Возглавляемая им компания владеет крупнейшим украинским оператором мобильной связи, «Киевстаром».

Терзиоглу заявил, что украинцы «дали большой бой», поэтому теперь пришло время принять решение «с достоинством».

«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенной точке. Каждый [конфликт] должен прекратиться», — ответил он на вопрос о том, как повлияла победа Дональда Трампа на выборах президента США на ситуацию в зоне конфликта.

Владелец VEON добавил, что Украину необходимо восстановить, а ее жителям «вернуть надежду».

ВС России продолжают успешное наступление в зоне СВО. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, украинских военных выбили из запорожского села Новодаровка.