ВКС России выявили место сосредоточения бойцов Вооруженных сил Украины в одном из административных зданий Купянска и уничтожили его. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Пункт боевиков ВСУ располагался на улице 1 Мая в одном из административных зданий города. После обнаружения объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС нанесли по нему удар корректируемой авиационной бомбой, рассказал Марочко.

По его словам, удалось уничтожить до 30 украинских военнослужащих, находившихся в момент атаки в этом здании.

Ранее российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ Курской области. Боевики планировали проникнуть на ней вглубь российского региона по дорогам общего пользования. Засаду противнику устроили морпехи, они же ликвидировали часть бойцов ВСУ, а остальным не дали зайти в населенных пункт.