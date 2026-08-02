ВКС России сбросили авиабомбы на несколько пунктов управления и дислокации ВСУ

Российские войска уничтожили два пункта управления Вооруженных сил Украины в Харьковской области и один пункт временной дислокации в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Самолеты Воздушно-космических сил России сбросили на объекты противника авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, а также управляемые ракеты ЛМУР Х-39. В Харьковской области ликвидированы пункт управления 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково.

На территории ДНР атаковали пункт временной дислокации боевиков из 117-й отдельной бригады теробороны. Он находился в Райгородке.

Ранее Минобороны сообщило об атаке на порт Николаева. Беспилотники поразили морской буксир и два сухогруза.