Воздушно-космические силы России сбили принадлежащий Украине истребитель четвертого поколения МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» .

Средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали в зоне СВО 10 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1671 беспилотный летательный аппарат противника.

В ДНР российские военные подбили бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два канадских бронеавтомобиля Senator.

Ранее в ведомстве сообщили о взятии сел Красноподолье и Ореховатка в ДНР. Боевую задачу выполнили военнослужащие группировок «Юг» и «Центр».