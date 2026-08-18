Российские военные взяли под контроль Красноподолье и Ореховатку в ДНР

Российские войска установили контроль над Красноподольем и Ореховаткой в Донецкой Народной Республике. О взятии обоих населенных пунктов сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Ореховатку заняли подразделения группировки войск «Юг». Красноподолье удалось взять благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», уточнили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в течение суток ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29. Также, по данным Минобороны, вечером 17 августа ударные беспилотники поразили в порту Одесса резервуары с топливом, которые предназначались для ВСУ.

Накануне ведомство отчитывалось о взятии двух населенных пунктов. В Запорожской области российские войска установили контроль над Новосолошино, а в ДНР — над Андреевской Общиной.