ВКС России поразили крупный склад ВСУ с западными ракетами
Минобороны: ВКС России ударили по логистическому центру ВСУ с западным оружием
ВКС России нанесли удар по крупному логистическому центру ВСУ, где размещались ракеты западного производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В операции по уничтожению боеприпасов задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
«Поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — отметили в министерстве.
В понедельник, 24 июня, ВС РФ нанесли удар по складу с западным оружием в Одессе. По словам координатора подпольного движения в Николаевской области Сергея Лебедева, при этом пострадали до 10 иностранных наемников.