ВКС России поразили крупный склад ВСУ с западными ракетами

Минобороны: ВКС России ударили по логистическому центру ВСУ с западным оружием

Фото: РИА «Новости»

ВКС России нанесли удар по крупному логистическому центру ВСУ, где размещались ракеты западного производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В операции по уничтожению боеприпасов задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — отметили в министерстве.

В понедельник, 24 июня, ВС РФ нанесли удар по складу с западным оружием в Одессе. По словам координатора подпольного движения в Николаевской области Сергея Лебедева, при этом пострадали до 10 иностранных наемников.

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте