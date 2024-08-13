ВКС России неуправляемыми ракетами ударили по скоплению сил ВСУ в Курской области

Российский боевой вертолет Ми-35 нанес удар неуправляемыми ракетами по скоплению военной техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вертолет Ми-35 неуправляемыми ракетами нанес удар по скоплению военной техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве.

Ранее во вторник Минобороны также объявило об ударах по технике и живой силе ВСУ с вертолета Ка-52 «Аллигатор». Противника били неуправляемыми С-8 и управляемыми ракетами «Вихрь».

В Минобороны отмечали, что с момента начала боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились до 2030 человек живой силы, а также потеряли больше 30 танков и бронетранспортеров, почти 180 боевых бронированных машин, четыре зенитных ракетных комплекса и 14 орудий полевой артиллерии.