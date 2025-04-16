ВКС России начали применять по ВСУ авиабомбы с новым модулем «Комета»

Российские ВКС начали применять в зоне спецоперации ФАБы с новой версией модуля «Комета», которая защищает авиабомбы от средств РЭБ. Видео с результатом удара обновленных снарядов опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

Дрон зафиксировал кучный прилет трех авиабомб по цели. Оператор отмечает точность ударов. Отзывы от работе новых модулей поступают хорошие, сообщили авторы канала.

«Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», — написали в канале.

«Комета» — это семейство аппаратуры спутниковой навигации, разработанное ВНИИРТ «Прогресс» в Москве. Первая «Комета» была представлена 16 лет назад. Система позволяет принимать сигналы систем GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

В Курской области в середине марта беспилотник ВСУ снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000. После детонации был виден огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва разошлась видимая ударная волна.