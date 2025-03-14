Дрон ВСУ снял мощный взрыв авиабомбы ФАБ-3000 в Курской области

В Курской области беспилотник ВСУ снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. Ролик с последствиями удара опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, прилет авиабомбы зафиксировали по украинским подразделениям в районе Куриловки под Суджей.

На кадрах запечатлели летящую авиабомбу, которая взорвалась при достижении земли. После этого было видно огромный гриб из пламени и дыма, а от эпицентра взрыва разошлась видимая ударная волна.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ используют для атак по российским территориям только оружие собственного производства. Несколько дней назад украинские боевики провели массированную воздушную атаку беспилотниками по 10 регионам России.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО сбили 337 беспилотных летательных аппаратов. Основной удар приняла Московская область. На подлете к российской столице сбили 74 дрона.