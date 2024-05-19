Спецоперация 19 мая 2024, 13:13 «Включила дурку». Медведев задал колонке «Алиса» каверзные вопросы об Украине Медведев назвал трусом сервис YandexGPT из-за его ответов по Украине Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Вмонтированный в умную колонку «Алиса» сервис YandexGPT не может ответить на ряд обычных вопросов, связанных с Украиной. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, сервис может рассказать о том, где в Москве находится памятник поэту Александру Пушкину, но отказывается говорить об украинских монументах националисту Степану Бандере.

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«И совсем смешно. Спросили: „Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?“ Ответила: „429 километров“. Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», — отметил Медведев.

Он задался вопросом, чего боятся разработчики «Алисы». В качестве варианта ответа политик предположил, что они опасаются использования своего сервиса со стороны российских военных.

«Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно», — заключил политик.

Ранее Медведев предложил создать «санитарную зону» на границе с Польшей. По его мнению, это необходимо сделать, если Запад будет поставлять Украине дальнобойное оружие.