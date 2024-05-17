Спецоперация 17 мая 2024, 21:36 Санитарная зона — на границе с Польшей. Медведев дал совет натовским стратегам Медведев: гарантированная «санитарная зона» может быть на границе с Польшей РИА «Новости»

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Поставки западного дальнобойного оружия Украине приведут к тому, что Россия будет вынуждена существенно расширить зону безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

Он произвел математический расчет, насколько далеко ВС России будут вынуждены отодвинуть места дислокации ударных комплексов западного производства, например, Storm Shadow и SCALP-EG, чтобы они не могли поражать объекты на территории России.

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По его словам, практически вся центральная и значительная часть западных территорий нынешней Украины окажется в «санитарной зоне», и эта зона будет заканчиваться либо на границе с Польшей, либо в самой Польше.

«Дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие <…> Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше», — предупредил политик.

Также Медведев напомнил о наличии у России тактического ядерного оружия.

Ранее Медведев назвал посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Харькова «прощальным визитом».