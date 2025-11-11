Визит Зеленского в Херсон назвали дурным предзнаменованием для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон и сделал селфи на фоне города. Новость о визите главы государства не поддержала боевой дух солдат ВСУ, а только разозлила их, заявил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Он отметил, что Зеленский разместил в соцсетях свое фото на фоне Херсона, чем навлек на себя волну критики со стороны украинцев.

«Все просто. На Украине визиты Зеленского в прифронтовые города давно считаются дурной приметой», — объяснил Котенок.

Он добавил, что по странной случайности после приезда украинского лидера ВСУ терпят поражение и сдают населенные пункты российским войскам.

«Слишком часто после них (визитов — прим. ред.) ситуация на „пропиаренных“ участках начинает резко ухудшаться, а города возвращаются в родную гавань — в Россию», — рассказал военкор.

Ранее ВС России сорвали попытки боевиков ВСУ прорвать окружение в Купянске. Военные пресекли три атаки из окрестностей Благодатовки и Петров. В результате украинская армия потеряла до 50 солдат, четыре станции РЭБ, три автомобиля HMMWV, по два пикапа и бронетранспортера.