Визит Блинкена на Украину назвали «психологическим сигналом» | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 07:25 Визит Блинкена на Украину назвали «психологическим сигналом» Депутат Рады Кучеренко: Блинкен своим визитом в Киев дал сигнал украинцам Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев была попыткой дать руководству и жителям Украины «мощный психологический сигнал». Об этом депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил в Facebook*.

По его словам, Блинкен сделал попытку повлиять на ВСУ, украинцев и местную власть, но для серьезного психологического воздействия одного визита в Киев недостаточно.

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«Каждый „сигнал“ становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся», — подчеркнул парламентарий.

Он также ответил на один из комментариев под постом. Пользователь написал, что американский дипломат «просто приехал».

«Похоже на то», — согласился с ним Кучеренко.

Ранее Блинкен подтвердил, что конфликт на Украине вступил в критическую фазу. Он отметил, что ВС России продвигаются в зоне СВО, и украинским военным придется приложить большие усилия, чтобы сдержать наступление.

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