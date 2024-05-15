Визит Блинкена на Украину назвали «психологическим сигналом» | 360°

15 мая 2024, 07:25
Визит Блинкена на Украину назвали «психологическим сигналом»
Депутат Рады Кучеренко: Блинкен своим визитом в Киев дал сигнал украинцам
Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев была попыткой дать руководству и жителям Украины «мощный психологический сигнал». Об этом депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил в Facebook*.
По его словам, Блинкен сделал попытку повлиять на ВСУ, украинцев и местную власть, но для серьезного психологического воздействия одного визита в Киев недостаточно.
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«Каждый „сигнал“ становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся», — подчеркнул парламентарий.
Он также ответил на один из комментариев под постом. Пользователь написал, что американский дипломат «просто приехал».
«Похоже на то», — согласился с ним Кучеренко.
Ранее Блинкен подтвердил, что конфликт на Украине вступил в критическую фазу. Он отметил, что ВС России продвигаются в зоне СВО, и украинским военным придется приложить большие усилия, чтобы сдержать наступление.
*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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