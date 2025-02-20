Вице-президент США сделал неожиданное заявление об Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключает ничего, что может привести к завершению конфликта на Украине. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Вэнс, трансляцию его речи вела газета New York Post .

«Трамп не исключает ничего, когда он начинает переговоры. На повестке остаются все варианты», — пояснил Вэнс.

В четверг, 20 февраля, Джей Вэнс выступил на конференции политиков-консерваторов (CPAC). Он заявил, что окончание украинского конфликта уже близко.

«Я действительно верю, что мы находимся на пороге мира в Европе впервые за три года», — добавил он.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент допустил, что предметом переговоров в ходе поиска разрешения украинского конфликта может стать и смягчение санкций против России.