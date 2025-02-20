В США допустили снятие антироссийских санкций

США могут отменить санкции против России, если посчитают это необходимым. Об этом заявил в эфире телеканала Bloomberg TV американский министр финансов Скотт Бессент.

«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным», — сказал он.

Журналист спросил его, могут ли быть изменены ограничительные меры в любом направлении. Министр отметил, что вопрос сформулирован очень хорошо. Он добавил, что президент Дональд Трамп стремится как можно скорее положить конец конфликту. Последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Трампе Бессент назвал неуместными.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал свою оценку новому пакету антироссийских санкций, принятому Евросоюзом. По мнению аналитика, санкции утратили свою эффективность как инструмент воздействия на Россию. Хотя они формально выглядят внушительно, их практическая польза невелика.