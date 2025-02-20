Вице-президент США призвал к миру на Украине из-за полного преимущества России

Оружейные склады на Западе истощены, Россия владеет преимуществом и в личном составе, и в вооружениях, новые поставки вооружения не смогут спасти Украину. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X .

«Ни у Европы, ни у администрации [Джо] Байдена, ни у самих украинцев не было стратегии победы», — добавил он.

Вэнс считает, что конфликт негативно влияет и на Европу, и на Россию, и на Украину, но в первую очередь — на сами США. По его мнению, боевые действия не начались бы, если бы Дональд Трамп в 2022 году был в Белом доме. Поэтому страна должна добиваться мира на Украине, подытожил вице-президент.

Ранее Белый дом в коммюнике по итогам встречи «Большой семерки» призвал не называть Россию агрессором в контексте украинского конфликта.