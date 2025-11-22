Вэнс ответил на критику плана США по Украине

Любая критика американского плана по урегулированию конфликта на Украине демонстрирует полное непонимание реальности на земле. Об этом в социальной сети Х заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Любая критика соглашения, над которым работает наша администрация, либо неверно понимает его, либо неверно трактует критические реалии на земле», — написал он.

По мнению Вэнса, мирный план должен предусматривать три аспекта: увеличить шансы на невозобновление боевых действий, прекратить смерти при сохранении Украиной суверенитета и оказаться приемлемым для обеих сторон конфликта.

«Есть фантазия, что если мы дадим больше оружия, санкций и денег, то победа в руках. Мир делают не политики из мира грез и провалившиеся дипломаты, а умные люди в реальности», — заключил вице-президент США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в блефе ради лучшей сделки по Украине.