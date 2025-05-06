Вице-премьер Хуснуллин посетил Суджу по поручению Путина

Марат Хуснуллин по поручению президента Владимира Путина посетил приграничье Курской области. Об этом заместитель председателя правительства России сообщил в Telegram-канале.

«Побывал в Судже и Большом Солдатском. Вместе с врио губернатора Александром Хинштейном оценили обстановку», — написал он.

Хуснуллин добавил, что сейчас ведется формирование бюджета и они с Хинштейном проанализировали подготовку к восстановлению территорий, а также наметили планы по объему работ.

Вице-премьер поблагодарил российских военных за освобождение региона и подчеркнул, что к восстановлению необходимо приступить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались вновь прорваться в Курскую область. Атаку отразили бойцы ВС России и пограничники Глушковского района.