Вице-губернатор Приморья вместе с батальоном «Тигр» поехал в Курскую область
Вице-губернатор Приморья Ефремов поехал в зону боевых действий в Курскую область
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов принял руководство над отрядом батальона «Тигр» и отправился на освобождение Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кожемяко.
Про его словам, уже вернувшиеся с зоны специальной операции бойцы отряда «Тигр» приняли решение вновь отправиться на линию боевого соприкосновения.
«Они отправятся на оказание помощи в освобождении российских территорий от нацистов в Курскую область. Приморцы, уверен, хорошо выполнят задачи и скоро вернутся домой. Вице-губернатор Сергей Ефремов возглавил дополнительное подразделение», — написал Кожемяко.
Ефремов занял пост вице-губернатора в феврале. Он занимался курированием внутренней политики региона и ранее уже принимал участие в СВО.
Ранее морпехи уничтожили мобильную группу ВСУ на технике НАТО в Курской области.