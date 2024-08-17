Вице-губернатор Приморья вместе с батальоном «Тигр» поехал в Курскую область

Вице-губернатор Приморья Ефремов поехал в зону боевых действий в Курскую область

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов принял руководство над отрядом батальона «Тигр» и отправился на освобождение Курской области. Об этом в Telegram -канале сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Про его словам, уже вернувшиеся с зоны специальной операции бойцы отряда «Тигр» приняли решение вновь отправиться на линию боевого соприкосновения.

«Они отправятся на оказание помощи в освобождении российских территорий от нацистов в Курскую область. Приморцы, уверен, хорошо выполнят задачи и скоро вернутся домой. Вице-губернатор Сергей Ефремов возглавил дополнительное подразделение», — написал Кожемяко.

Ефремов занял пост вице-губернатора в феврале. Он занимался курированием внутренней политики региона и ранее уже принимал участие в СВО.

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