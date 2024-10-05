Премьер Словакии Фицо заявил о готовности посетить Москву в 2025 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что посетит Москву в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал в эфире программы «Субботние диалоги» .

«Я хочу спросить: а кто меня остановит? Кто сможет что-то сделать, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву на 80-летие окончания Второй мировой войны? Мне кажется, я поеду, почему мне не делать этого? С настоящим временем это имеет мало общего», — заявил политик.

Фицо пообещал не дать миру забыть, что во Второй мировой «свобода пришла с востока».

Ранее словацкий лидер напомнил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом. По словам Фицо, в Словакии многие политики помнят истину, чем советские народы пожертвовали ради мира над фашистской Германией.

В мае Фицо пережил покушение, в него несколько раз выстрелил 71-летний мужчина.