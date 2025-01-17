Видео поджога вертолета в Остафьеве опубликовали от имени ГУР Украины

СК: поджигатели вертолета в Остафьеве снимали преступление на видео

Злоумышленники сняли поджог вертолета Ка-32 на аэродроме в Остафьеве в 2024 году на видео. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктор Козлов.

«Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины», — уточнил чиновник.

Он добавил, что злоумышленники действовали в интересах украинских властей. Следствие не установило, кто ими руководил.

Вертолет подожгли в апреле 2024 года на аэродроме в Остафьеве в Новой Москве. Граждан, обвиняемых в терроризме, арестовали.

В Дорогомиловском суде, отмечали, что организатором преступления был Станислав Хамидулин, которого завербовали сотрудники спецслужб Украины. Затем он привлек к делу четырех россиян, которым пообещал вознаграждение.