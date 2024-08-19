Глава МИД Расмуссен заявил, что ВСУ имеют право бить по России датским оружием

Украинским боевикам позволили использовать датское оружие для ударов по России. Глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен заявил в беседе с телерадиокомпанией DR , что это не противоречит правилам вооруженных конфликтов.

По его словам, если атаковать российские инфраструктуру или военные объекты во время вторжения в регионы РФ, то это «вполне в рамках правил» конфликтов.

Расмуссен уточнил, что нельзя ограничивать солдат ВСУ в использовании вооружения только на украинской территории.

Он отметил, что «самооборона» якобы подразумевает заход на территорию противника.

Глава датского МИД также подчеркнул, что применение датского оружия на территории российских регионов «входит в рамки правил», написали авторы статьи.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Дания и Нидерланды отправят ВСУ 14 отремонтированных танков Leopard 2. По его словам, технику передадут до конца августа.