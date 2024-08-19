«Входит в рамки правил». Дания разрешила Украине бить по России
Глава МИД Расмуссен заявил, что ВСУ имеют право бить по России датским оружием
Украинским боевикам позволили использовать датское оружие для ударов по России. Глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен заявил в беседе с телерадиокомпанией DR, что это не противоречит правилам вооруженных конфликтов.
По его словам, если атаковать российские инфраструктуру или военные объекты во время вторжения в регионы РФ, то это «вполне в рамках правил» конфликтов.
Расмуссен уточнил, что нельзя ограничивать солдат ВСУ в использовании вооружения только на украинской территории.
Он отметил, что «самооборона» якобы подразумевает заход на территорию противника.
Глава датского МИД также подчеркнул, что применение датского оружия на территории российских регионов «входит в рамки правил», написали авторы статьи.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Дания и Нидерланды отправят ВСУ 14 отремонтированных танков Leopard 2. По его словам, технику передадут до конца августа.