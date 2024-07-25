Дания и Нидерланды отправят Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета

Дания и Нидерланды готовы отправить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета. Об этом сообщил глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Первые 12 танков уже переданы к отправке», — сказал представитель министерства.

Бронетехника, которую отправляют ВСУ, вышла из строя. Но немецкая компания Rheinmetall отремонтировала танки.

Агентство Reuters сообщало, что Дания и Нидерланды намерены закупить танки модификации Leopard 2A4 у третьих стран и обновить их.

Ранее Британия пообещала поставить Украине еще 90 ракет Brimstone. Также ВСУ получат 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90 и более 60 бульдозеров для строительства оборонительных позиций.