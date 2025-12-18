Ветераны СВО в Серпухове побывали на заводе по производству полимеров

В Серпухове продолжают развивать проект «Промышленный туризм» по инициативе проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева . Ветераны СВО и их семьи побывали на производственной площадке ООО «Никатор».

На предприятии трудятся 150 человек. С 2014 года здесь производят добавки для полимеров, которые придают цвет и особые свойства пластиковым изделиям. Гости узнали о возможностях трудоустройства.

Такие встречи созданы для того, чтобы помочь ветеранам вернуться к мирной жизни и получить новую профессию. Подобные мероприятия стали традиционными. Их организуют совместно с Единым центром поддержки участников СВО и их семей.

Администрация городского округа Серпухов планирует новые выезды, в том числе на Лифтостроительный завод.

