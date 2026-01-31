Ветераны СВО в Мытищах заняли призовое место в области по итогам года

Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО подвело итоги за прошедший год. Организация вошла в тройку лучших в Подмосковье по результатам деятельности.

За девять месяцев 2025 года к ассоциации присоединились 86 жителей городского округа. В январе этого года число участников выросло еще на десять человек.

За отчетный период активисты провели свыше трехсот встреч, акций и визитов. Они консультировали семьи бойцов по юридическим вопросам, решали бытовые проблемы и отправляли гуманитарные посылки.

«У нас сложилось настоящее братство. Оно строится на уважении и взаимовыручке. Каждый здесь знает: если трудно — тебе помогут, без лишних слов. Просто потому, что так правильно», — сказал руководитель отделения Сергей Пудов.

По его словам, эта работа позволила мытищинскому отделению занять третье место в рейтинге среди всех округов Московской области.