Ветераны СВО в Люберцах спасли людей на пожаре

Ветераны СВО из Люберец Андрей Квашнин и Рустам Казанчев до прибытия пожарных начали эвакуацию людей из горящей квартиры. Глава муниципалитета Владимир Волков наградил их знаком «Благодарю» и памятным подарком.

Андрей Квашнин служит в территориальном управлении № 3 в отделе ведомственной охраны правительства Москвы. Он увидел дым в квартире многоэтажного дома на Озерной улице, забрался на козырек подъезда и проник в квартиру. С помощью огнетушителя и воды, которые ему передали соседи, он сдерживал огонь до прибытия пожарных. Жильцов в квартире не было. Андрей вынес из квартиры кота.

Рустам Казанцев живет в этом доме и тоже не остался в стороне. Он спустился на четвертый этаж, спас девушку и молодого человека.

«Эти люди защищали нашу Родину и в обычной жизни остаются настоящими защитниками. От всей души благодарю Андрея и Рустама за их отвагу, доброту и готовность прийти на помощь. Мир держится на таких людях!» — отметил Владимир Волков.

Их поступок — пример настоящего мужества и человечности.