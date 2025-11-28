Ветераны СВО в Люберцах провели урок мужества для школьников в поселке Мирный

Участники специальной военной операции Николай Чернобровкин и Александр Могилев провели урок мужества для учеников школы № 51 в поселке Мирный. Они рассказали, как важно оставаться стойким и неравнодушным.

Помимо этого, ребята узнали, как правильно оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях и эвакуировать раненного из зоны условного обстрела. Затем ребята попробовали себя в роли спасателей.

«В трудную минуту важна не только физическая сила, но и умение не поддаваться панике, думать о товарищах и не проходить мимо чужой беды. Помогая друг другу, мы становимся по-настоящему сильными», — отметили ветераны.

Школьники примерили экипировку военнослужащих и под руководством ветеранов проверили на прочность бронежилеты, каски и другое снаряжение.

Урок мужества прошел в рамках деятельности военно-патриотического клуба «Штурм» и масштабного просветительского проекта «Наставник Z».