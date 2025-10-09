Ветераны СВО в Люберцах прошли курсы по ораторскому мастерству

Члены Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Александр Могилев и Олег Золотухин прошли обучение ораторскому мастерству и искусству речи. Преподавателем стала актриса театра и кино, режиссер и ведущий преподаватель курсов в Reforma Lab и Ораторской школе МГИМО Лариса Баранова.

Занятия по программе «Публичная речь: мастерская текста и практика выступления» прошли на площадке Moscow Business School.

«Александр Могилев и Олег Золотухин — постоянные участники, организаторы и ведущие военно-патриотических мероприятий и „Уроков мужества“ для молодежи. Полученные знания и навыки помогут им еще эффективнее делиться опытом, вдохновлять и поддерживать подрастающее поколение», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Ветераны освоили современные техники, которые помогут преодолевать страх публичных выступлений, управлять голосом и уверенно держаться перед аудиторией. Знакомство с приемами актерского мастерства открыло для ветеранов новые возможности для личностного и профессионального роста.