Ветераны СВО провели урок мужества в школе № 26 в Люберцах

Урок мужества в школе № 26 организовали в рамках деятельности военно-патриотического клуба «Штурм» и проекта «Наставник Z». Мероприятие провели ветераны СВО Николай Чернобровкин и Андрей Черенков.

Военнослужащие рассказали о патриотизме и силе духа, рассказали про сборку и разборку оружия, объяснили принцип его работы.

«Проведение подобных уроков — это не только часть важного направления проекта „Наставник Z“, но и возможность напрямую рассказать ребятам о настоящем мужестве, долге и чести. Мы видим, как такие встречи помогают молодежи раскрыть лучшие качества и по-новому взглянуть на значимость служения Родине», — отметил заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

Проект «Наставник Z» работает в образовательных учреждениях в Люберцах, чтобы помочь молодежи обрести достойные жизненные ориентиры и патриотические ценности.