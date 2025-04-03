Ветераны СВО провели урок мужества для сотрудников водоканала в Люберцах
Представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО пообщались с коллективом Люберецкого водоканала. Гости ответили на многочисленные вопросы, касающиеся специальной военной операции.
Руководитель муниципалитета Владимир Волков отметил, что уроки мужества обычно проводятся для школьников, но, как показывает практика, у взрослых вопросов к военнослужащим ничуть не меньше. Работники водоканала интересовались у участников СВО, страшно ли идти на боевое задание, хватает ли снабжения на фронте и каково это — оказаться там, за «ленточкой».
«Главный путь к успеху — единство фронта и тыла. Там, далеко от дома, парни чувствуют нашу поддержку и знают, что мы сделаем все, чтобы помочь им приблизить Победу», — подчеркнул Владимир Волков.
Глава Люберец добавил, что подобные уроки мужества будут проходить как в образовательных учреждениях, так и на предприятиях городского округа.