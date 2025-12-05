Ветераны СВО провели урок мужества для школьников в Коломне

В понедельник, 1 декабря, состоялся урок мужества для учеников коломенской школы № 14. Его провели советник главы городского округа Коломна, участник спецоперации Дмитрий Глодов и руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

Алексей Каратеев отметил, что мы живем в непростое время, когда Россия особенно нуждается в достойных гражданах, и выразил надежду, что живые истории героизма земляков станут для школьников примерами мужества и стойкости.

Ребята узнали о подвигах военнослужащих-коломенцев, а также о великих полководцах, которыми по праву гордится наша страна.

«Особое внимание во время беседы наши гости уделили темам героизма и любви к своей Родине. Такие встречи являются настоящими уроками мужества и патриотизма и очень важны для воспитания подрастающего поколения», — рассказали в учебном заведении.