Ветераны СВО провели урок мужества для кадетов в Люберцах

Встреча с учащимися Кадетской школы состоялась 16 марта в местном отделении Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках работы военно-патриотического клуба «Штурм».

Перед кадетами выступили ветераны боевых действий Александр Кулагин и Александр Павлов. Они поделились воспоминаниями о службе, рассказали о значении дисциплины, взаимовыручки и любви к Родине.

Особый интерес у школьников вызвала практическая часть. Для них развернули выставку образцов современной экипировки и вооружения. Ветераны объяснили тактико-технические характеристики экспонатов, их устройство и особенности применения в бою.

Александр Кулагин отметил, что важно передавать опыт молодежи, учить любви к Родине и воспитывать ответственность за страну. По его словам, только вместе можно сохранить ценности и будущее России.

Ребята не только слушали рассказы, но и смогли лично изучить представленное снаряжение.