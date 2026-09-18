Ветераны СВО проголосовали в первый день выборов в Люберцах

В первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы в Люберцах на избирательных участках побывали представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Одним из первых проголосовал руководитель организации Александр Кулагин.

Свой голос также отдал ветеран СВО, Герой ДНР, кавалер двух орденов Мужества и директор спортивной школы олимпийского резерва Кирилл Соснин.

«Для ветеранов участие в выборах — это продолжение ответственности за свою страну уже в мирной жизни. Мы привыкли отвечать за тех, кто рядом, и сегодня это проявляется в том числе через участие в общественной жизни. Я проголосовал в первый день и считаю важным, что у жителей есть возможность сделать это в удобном для них порядке», — отметил Александр Кулагин.

«Сегодня я сделал свой выбор. Для меня участие в голосовании — это возможность выразить свою позицию по вопросам, которые касаются жизни страны и региона. Сейчас особенно важно сохранять внимание к тому, как развивается наша страна и какой она будет дальше», — сказал Кирилл Соснин.

В Люберцах в дни голосования работают 198 избирательных участков с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Представители Ассоциации ветеранов СВО в течение года участвуют в общественной жизни округа, занимаются патриотическим воспитанием и поддерживают проекты, связанные с развитием молодежного спорта.