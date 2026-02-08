Ветераны СВО посетили производство гибкой упаковки в Домодедове
Экскурсия на одно из ведущих предприятий страны прошла в рамках проекта «Промышленный туризм». Его цель — помочь участникам специальной военной операции и их семьям в адаптации и поиске новой профессии.
Гости познакомились с процессом создания рулонной упаковки и готовых пакетов. Компания специализируется на глубокой печати и входит в тройку лидеров российского рынка. Руководство уделяет большое внимание модернизации оборудования и повышению квалификации персонала.
Ветеран специальной военной операции Владимир Орлов поделился впечатлениями, отметив увлекательность и перспективность производства. Он выразил заинтересованность в работе на таком предприятии.
Проект «Промышленный туризм», реализуемый в Подмосковье, помогает ветеранам освоить новые специальности и интегрироваться в мирную жизнь. Подобные инициативы также способствуют развитию экономики округа.