Ветераны СВО посетили профориентационный тур на заводе «Атеси» в Люберцах

На заводе «Атеси» в Люберцах 5 февраля провели профориентационный тур для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Участники ознакомились с производством, условиями труда и актуальными вакансиями.

Директор предприятия провел презентацию, рассказав об истории компании, продукции и ключевых преимуществах работы: официальном трудоустройстве, достойной зарплате и полном социальном пакете.

«В рамках визита мы посетили производственные цеха, где увидели полный цикл создания профессионального кухонного оборудования — от этапа проектирования и обработки металла до финальной сборки и испытаний готовой продукции», — отметили участники экскурсии.

По окончании мероприятия один из ветеранов успешно прошел собеседование и договорился о выходе на работу на должность контролера контрольно-пропускного пункта. В настоящее время на заводе также открыты вакансии слесаря механосборочных работ и слесаря-электромонтажника.

Организаторами тура выступили Кадровый центр Подмосковья, Ассоциация ветеранов СВО и администрация городского округа Люберцы.