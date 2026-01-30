Ветераны СВО посетили фабрику в Воскресенске

В Воскресенске в рамках программы «Промышленный туризм» прошла экскурсия на обойное предприятие ООО «ЭРИСМАНН». В уникальном мероприятии приняли участие ветераны специальной военной операции и студенты местного колледжа, которые смогли увидеть современное производство изнутри и обсудить перспективы трудоустройства.

Участники подробно ознакомились с технологическими процессами завода, получили информацию об актуальных вакансиях, условиях труда и программах профессиональной адаптации. Эта встреча стала практическим шагом по интеграции защитников Отечества в гражданскую жизнь и профориентации молодежи.

«Проект „Промышленный туризм“ открывает для наших ветеранов реальные перспективы возвращения к мирной жизни, а для студентов — возможность увидеть современное производство. Важно создавать условия для профессиональной самореализации как для защитников Отечества, так и для будущих специалистов нашего округа», — отметил руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Инициатива проведения подобных экскурсий, направленных на поддержку участников СВО, была выдвинута правительством Московской области в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия региона, включая ООО «ЭРИСМАНН», активно поддерживают эту социально значимую программу.