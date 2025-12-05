Ветераны СВО посетили экскурсию на производстве бытовой химии в Пушкино

В рамках программы «Промышленный туризм» в Пушкинском округе состоялась ознакомительная экскурсия по цехам компании «Пластик Он Лайн», выпускающей бытовую химию. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что производство посетили представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее бойцы побывали на производстве сувенирной продукции, а теперь им продемонстрировали процесс создания средств для поддержания чистоты. Продукцию, которая пользуется особым спросом, предприятие регулярно отправляет в зону проведения специальной военной операции.

«Со многими позициями нашего производства ветераны уже знакомы, а теперь они смогли узнать, как все создается. Показали оборудование, рассказали о текущих проектах и разработках», – пояснил генеральный директор компании Дмитрий Кульков.

Инициативу организации подобных экскурсий для участников спецоперации в рамках проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее выдвинуло правительство Московской области.

Многие предприятия региона охотно поддержали эту идею, открыв свои двери для гостей.